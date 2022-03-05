平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 置業家居 2022/03/05 分享： 位於珠海市平沙鎮升平大東道的平沙九號廣場，屬當地地標式住宅項目，供應近1,900個住宅單位，戶型由開放式、1房至4房，迎合不同買家的需要。 項目由上市公司格力地產發展，提供10幢住宅和臨街商店，屬於區內 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 2022/02/19 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 2022/02/12 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 2022/01/29 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 2022/01/22 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 2022/01/15 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 人民幣 發展商 地產 中原地產 基建 珠海 港珠澳大橋 銀行