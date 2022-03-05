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平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜

置業家居 2022/03/05

分享：

位於珠海市平沙鎮升平大東道的平沙九號廣場，屬當地地標式住宅項目，供應近1,900個住宅單位，戶型由開放式、1房至4房，迎合不同買家的需要。

項目由上市公司格力地產發展，提供10幢住宅和臨街商店，屬於區內

...

欄名 : 國內置業

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