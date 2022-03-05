【韓國之選】護欄床Scoop 可懸掛書枱書架

韓國iloom自家研發及生產的兒童床，最大賣點是多功能護欄設計，令有限空間妥善編排兒童床、儲物層架以至懸掛式書枱，更適合3至10歲兒童使用。護欄分別以粉紅色、綠色及灰色設計，物料為防塵蟎兼防污纖維，即

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