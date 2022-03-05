【韓國之選】護欄床Scoop 可懸掛書枱書架 置業家居 2022/03/05 分享： 韓國iloom自家研發及生產的兒童床，最大賣點是多功能護欄設計，令有限空間妥善編排兒童床、儲物層架以至懸掛式書枱，更適合3至10歲兒童使用。護欄分別以粉紅色、綠色及灰色設計，物料為防塵蟎兼防污纖維，即 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 創意兒童傢俬 陪伴長大 今日 創意兒童傢俬 陪伴長大 【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用 今日 【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用 【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯 今日 【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯 【香港之選】搖搖椅Bamboo 3Dknit 獲多個國際認證 今日 【香港之選】搖搖椅Bamboo 3Dknit 獲多個國際認證 你可能感興趣 創意兒童傢俬 陪伴長大 今日 01:00 創意兒童傢俬 陪伴長大 【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用 今日 01:00 【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用 【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯 今日 01:00 【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯 最新專欄文章 更多 創意兒童傢俬 陪伴長大 今日 創意兒童傢俬 陪伴長大 【香港之選】搖搖椅Bamboo 3Dknit 獲多個國際認證 今日 【香港之選】搖搖椅Bamboo 3Dknit 獲多個國際認證 【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯 今日 【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯 【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用 今日 【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用 美國CES 2022復辦 表揚世紀創意 2022/02/12 美國CES 2022復辦 表揚世紀創意 家具 家居 可持續發展 消費資訊