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【日本之選】嬰兒床Farska 五合一功能超實用

置業家居 2022/03/05

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由日本Grandoir International Ltd.自家研發及生產的嬰兒床，床架為櫸木、床板為桐木，櫃桶特別以櫸木、松木及合成樹脂製成。它不僅是一張嬰兒床（初生至20個月適用），亦可變為一張伴

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欄名 : 家居頭條

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