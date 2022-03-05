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【羅馬尼亞之選】遊戲家具Leea's tower 可化身鞦韆與滑梯

置業家居 2022/03/05

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榮獲2020年法國Novum Design Award及2021年德國iF Design Award的多功能兒童傢俬，由羅馬尼亞Leea Toys自家研發及生產，適合1至5歲孩子使用。它以樺木複合板材

...

欄名 : 家居頭條

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