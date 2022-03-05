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許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質

政治版 2022/03/05

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府推行全民強檢時，定兼顧金融業特質，將適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。立法會議員建議，屆時要給金融服務機構開放必須的綠色通道。

交易結算支付等 須有序營運

許正宇

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