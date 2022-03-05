許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 政治版 2022/03/05 分享： 財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府推行全民強檢時，定兼顧金融業特質，將適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。立法會議員建議，屆時要給金融服務機構開放必須的綠色通道。 交易結算支付等 須有序營運 許正宇 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 今日 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 今日 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 今日 援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 你可能感興趣 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 今日 01:00 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 今日 01:00 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 01:00 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 疫情 金融服務 許正宇 財經事務及庫務局 全民檢測 新冠肺炎疫情 銀行