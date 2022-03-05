5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 港聞版 2022/03/05 分享： 國家援港抗疫藥物「連花清瘟膠囊」全城瘋搶，「全港社區抗疫連線」昨向市民派發共5萬盒「連花清瘟膠囊」，大批市民湧入登記網站，一度令網絡繁忙，約3小時後派完。 而中醫師不主張自行服用，籲市民服藥前應先諮詢醫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 今日 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 今日 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 今日 援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 你可能感興趣 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 今日 01:00 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 今日 01:00 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 01:00 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 中醫 治療 冠狀病毒 中醫師