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5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」

港聞版 2022/03/05

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國家援港抗疫藥物「連花清瘟膠囊」全城瘋搶，「全港社區抗疫連線」昨向市民派發共5萬盒「連花清瘟膠囊」，大批市民湧入登記網站，一度令網絡繁忙，約3小時後派完。

而中醫師不主張自行服用，籲市民服藥前應先諮詢醫

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