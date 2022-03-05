百佳屈臣氏 部分貨品限購5件

市面日用品搶購潮持續，百佳超市和屈臣氏昨宣布實施限購，涵蓋米糧、藥物等生活必需品。政府強調內地供港鮮活食品供應穩定，市民毋須過分採購。

百佳及屈臣氏表示，為讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品，百佳超市

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