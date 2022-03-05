援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 港聞版 2022/03/05 分享： 「全民檢測」需利用大批隔離設施，政府正在落馬洲河套區等地，興建方艙醫院。為加快進度，政務司司長李家超行使《緊急法》，在河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，讓物資和工人不受香港法例限制來港。 另外有商界向政府 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 今日 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 今日 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 今日 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 你可能感興趣 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 今日 01:00 全民檢測動員公僕 料超立會選舉 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 今日 01:00 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 今日 01:00 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 香港 深圳 公立醫院 落馬洲河套地區 緊急法 新冠肺炎疫情 疫情