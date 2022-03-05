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全民檢測動員公僕 料超立會選舉

康文署擬時薪320元 聘前綫抗疫助理

港聞版 2022/03/05

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「全民檢測」勢在必行，政府正籌組人手應付。公務員事務局局長聶德權估計，動員公僕規模較立法會換屆選舉時更多，正跟各部門首長協調。據悉康文署擬時薪320元招聘「兼職前綫抗疫助理」，於3月至5月加入抗疫。

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