全民檢測動員公僕 料超立會選舉 康文署擬時薪320元 聘前綫抗疫助理 港聞版 2022/03/05 分享： 「全民檢測」勢在必行，政府正籌組人手應付。公務員事務局局長聶德權估計，動員公僕規模較立法會換屆選舉時更多，正跟各部門首長協調。據悉康文署擬時薪320元招聘「兼職前綫抗疫助理」，於3月至5月加入抗疫。 全 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 今日 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 今日 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 今日 援建河套方艙醫院 引緊急法起臨時橋 你可能感興趣 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 今日 01:00 許正宇：推強檢 定兼顧金融業特質 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 今日 01:00 5萬盒連花清瘟膠囊 3小時「派完」 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 今日 01:00 百佳屈臣氏 部分貨品限購5件 聶德權 公務員事務局 強制檢測 全民檢測 新冠肺炎疫情