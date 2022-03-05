人大今開幕 內穩預期外防衝擊 穩增長續落實 市場估GDP目標5.5%左右 中國版 2022/03/05 分享： 全國人大今天（5日）開幕，在三重壓力及俄烏戰爭等黑天鵝陰霾下，今年政府工作報告將如何設定GDP增長目標受到關注。在開年強力穩增長政策陸續落地見效後，市場預計目標將設在5.5%左右，維穩需求下底綫提升， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 肯定「清零政策」 鋪墊局部開放 今日 肯定「清零政策」 鋪墊局部開放 汪洋：習核心帶領 應對百年變局+疫情 今日 汪洋：習核心帶領 應對百年變局+疫情 人大發言人：美視華戰略對手 損互信 今日 人大發言人：美視華戰略對手 損互信 你可能感興趣 肯定「清零政策」 鋪墊局部開放 今日 01:00 肯定「清零政策」 鋪墊局部開放 汪洋：習核心帶領 應對百年變局+疫情 今日 01:00 汪洋：習核心帶領 應對百年變局+疫情 人大發言人：美視華戰略對手 損互信 今日 01:00 人大發言人：美視華戰略對手 損互信 人大政協兩會 疫情 中國 中美關係 GDP 保就業 維穩 貨幣政策 財政政策