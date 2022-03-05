全國人大今天（5日）開幕，在三重壓力及俄烏戰爭等黑天鵝陰霾下，今年政府工作報告將如何設定GDP增長目標受到關注。在開年強力穩增長政策陸續落地見效後，市場預計目標將設在5.5%左右，維穩需求下底綫提升，

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