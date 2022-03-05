俄羅斯國家機關及企業遭西方廣泛制裁，中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）周四（3日）表示，在烏克蘭發生衝突後，因應銀行利益考慮，已暫停所有與俄羅斯、白俄羅斯有關的一切業務，並對其展開審查。總部位

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