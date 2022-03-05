亞投行暫停涉俄業務 展開審查 傳京促大型國有險企 查俄烏風險敞口 中國版 2022/03/05 分享： 俄羅斯國家機關及企業遭西方廣泛制裁，中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）周四（3日）表示，在烏克蘭發生衝突後，因應銀行利益考慮，已暫停所有與俄羅斯、白俄羅斯有關的一切業務，並對其展開審查。總部位 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁 今日 外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁 京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國 今日 京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國 美日印澳：不容印太重演烏國事件 今日 美日印澳：不容印太重演烏國事件 你可能感興趣 外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁 今日 01:00 外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁 京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國 今日 01:00 京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國 美日印澳：不容印太重演烏國事件 今日 01:00 美日印澳：不容印太重演烏國事件 中國 銀行 金融 歐洲 北京 外交 上海 新加坡 俄羅斯 亞洲