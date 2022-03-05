  • 19°C
香港時間 : 2022305日 (六) 03:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞投行暫停涉俄業務 展開審查

傳京促大型國有險企 查俄烏風險敞口

中國版 2022/03/05

分享：

俄羅斯國家機關及企業遭西方廣泛制裁，中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）周四（3日）表示，在烏克蘭發生衝突後，因應銀行利益考慮，已暫停所有與俄羅斯、白俄羅斯有關的一切業務，並對其展開審查。總部位

...

相關文章

外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁
今日
外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁
京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國
今日
京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國
美日印澳：不容印太重演烏國事件
今日
美日印澳：不容印太重演烏國事件

你可能感興趣

外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁
今日 01:00
外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁
京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國
今日 01:00
京3個反問 斥美藉烏問題污衊中國
美日印澳：不容印太重演烏國事件
今日 01:00
美日印澳：不容印太重演烏國事件
中國 銀行 金融 歐洲 北京 外交 上海 新加坡 俄羅斯 亞洲

上一篇文章

人大發言人：美視華戰略對手 損互信

下一篇文章

外媒指華銀行繞道 保俄業務避制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？