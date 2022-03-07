如果像傳聞所說，香港將實施短期禁足，公共交通也要停的話，以內地幾個有封城經驗的城市參考，得留意及提前備戰的問題不少。

首先當然是糧食。內地之前多屬封城模式，即停止進出某城市跟其他地方的往來交通，城中沒公共交通工具，但如果自己開車，仍能外出（雖然也沒有地方開門可去）。有部分快遞隊伍仍可幫客戶送物件和食物。也曾有義工團隊組織起來，照顧急切有需求的老弱病人士。如果香港是完全不讓居民外出的話，運送鏈就得全靠政府。

所以除了自己家居囤糧外，政府確實要考慮到，必定出現有人家中斷糧而公開求救的情況。那時，有關方面可如何處理？會諷刺或悲慘到在二十一世紀的香港，還會有餓死人的事情發生？

糧食以外，是生活衞生必需品的短缺，內地當時的例子，是缺女性衞生用品。有人評此覺得小題大做，但女性支持者則反問，這正是其他人一直不重視及忽略女性需求的例子。

未清楚禁足的限制有多大，是否大廈內鄰居還可開門溝通。內地的另一做法，是鄰里間的以物易物，特別是在屋苑住客的社交媒體群中（香港似沒這傳統做法），分享所需和可拿出來交換的剩餘物資，然後作出非接觸的交換（如約定放在大廈內某一地點）。

再有問題是，內地的居住區，有嚴格的居委會和時常執行過渡的管理人員去把關不讓人外出，但香港該由誰去看管？若有人違反禁足周圍去，如何處理？怎樣不釀成衝突？

還有是急救渠道，不一定是感染了這疫症，而是因其他生理需求（如生育）而急需進醫院的情況，醫務需如何協調。如何說來，都是香港未試過的最大考驗，得策劃周詳。