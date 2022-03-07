多次與朋友閒聊時被問到：「你中咗未？」或「你中過未？」當日日成幾萬人確診，香港大學醫學院又公布預計，屆四月底會有四百三十萬人感染，大家都有心理準備，有朝一日可能到自己。

我們身邊總有認識的人是已中過招，網上流傳一則黑色笑話：「身邊如果沒有確診者的話，代表你衰到無朋友……」在這個情況下，各人心裏都很自然會盤算，幾時會輪到自己呢？當市民心理已有種無形的壓力時，還忽然聽到有官員表示，全民強檢不排除實施禁足，市民蘊釀多時的惶恐慌張情緒即時爆發。

我不會嘲笑市民「盲搶炎」，雖然我真心覺得毋須搞到「打到嚟」那樣去狂掃七、八包米和幾打廁紙，我們不是在打仗，不必自製打仗當中擔憂缺糧缺貨之場景。

但這件事上可引伸到一個很重要的政治智慧問題：當政府要向市民宣布一項會引致不安情緒（如：禁足）的信息時，應如何說和何時說？尤其是當民眾的情緒已經不是平靜，而是早已夾雜着一點點隱憂和明憂、不知所措，亦唔知政府想點、怨氣甚至怒氣時。

要說明禁足之說，必須同時清晰講解詳細安排，才能做到安撫和安心的效果（reassurance），例如：禁足包括甚麼、不包括甚麼、禁足最多（只是）幾多日、甚麼人或甚麼事可以豁免、公共服務如何安排、禁足前後如何保證其糧食供應充足等，這樣把詳細內容一併說出來，至少可以給公眾感覺有深思熟慮的安排，而非隨口噏。

人的正常心理：愈少資訊、愈多不確定性，繼而愈徬徨、恐懼和缺乏安全感。單單宣布禁足而沒有同時去做reassurance，然後造成公眾恐慌後又叫人不用擔心，無用。