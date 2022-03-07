Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 副刊版 2022/03/07 分享： Häagen-Dazs推出全新春日限定蜂蜜果漾系列，以金黃蜂蜜軟心醬拌入清新果漾雪糕，再加入淡淡花香作襯托，清新味蕾。 今次的口味有兩款，分別是蜂蜜．西柚（$30）和蜂蜜．黃桃玫瑰，前者以天然蜂蜜製成香 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 今日 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 2022/03/04 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐 2022/03/04 中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐 Feather & Bone與英國駐香港總領事館 舉辦英國美食節 2022/03/02 Feather & Bone與英國駐香港總領事館 舉辦英國美食節 Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受 2022/02/28 Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受 香港 日本 外賣 魚 東京 超市 蝦 朱古力 雪糕 拉麵