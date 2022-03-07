Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕

Häagen-Dazs推出全新春日限定蜂蜜果漾系列，以金黃蜂蜜軟心醬拌入清新果漾雪糕，再加入淡淡花香作襯托，清新味蕾。

今次的口味有兩款，分別是蜂蜜．西柚（$30）和蜂蜜．黃桃玫瑰，前者以天然蜂蜜製成香

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