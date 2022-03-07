  • 17°C
香港時間 : 2022307日 (一) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣

副刊版 2022/03/07

分享：

來自東京東久留米市的拉麵名店「丸め背脂煮干」早前正式登陸香港，以「燕三条系」拉麵為主打，「燕三条」是新潟縣燕市與三条市的合稱，是燕三条系拉麵的發源地。由於當地天氣寒冷，為了使拉麵不易冷卻，湯頭上會覆蓋

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕
今日
Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕
沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」
2022/03/04
沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」
中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐
2022/03/04
中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐
Feather & Bone與英國駐香港總領事館 舉辦英國美食節
2022/03/02
Feather & Bone與英國駐香港總領事館 舉辦英國美食節
Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受
2022/02/28
Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受
香港 日本 外賣 東京 超市 朱古力 雪糕 拉麵

上一篇文章

Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕

下一篇文章

感激MIRROR兄弟互相支持 Anson Lo自揭內心軟弱一面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？