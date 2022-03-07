東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣

來自東京東久留米市的拉麵名店「丸め背脂煮干」早前正式登陸香港，以「燕三条系」拉麵為主打，「燕三条」是新潟縣燕市與三条市的合稱，是燕三条系拉麵的發源地。由於當地天氣寒冷，為了使拉麵不易冷卻，湯頭上會覆蓋

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