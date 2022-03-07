專家議員應助解說抗疫 勿再現雜音

全民強制檢測如箭在弦，可惜官方正式宣布之前，本港有醫學專家接連公開指，下個月中旬以後進行更好，並說香港已經錯過了全民檢測的時機。雖道是政治不應凌駕科學，但眼見上周初出現市民因恐慌封城而搶購之現象，專家們以上回應無疑為抗疫規劃添變數，乃至大家在未知細節下，對全民強制檢測計劃大潑冷水，並令更多市民不知所措，而無所適從的群眾，只會打擊現行甚或未來公共衞生政策的成效。

當然，最簡單的答案，就是政府在上星期便隨即宣布全民強制檢測的計劃詳情，以正視聽。問題是這項計劃全力靠中央派人員和物資支援，特區必然被動；何況在結構上，不論叫香港即時對接內地控疫系統、抑或內地全面配合本港醫療制度，顯然皆不現實。

換言之，雙方過去兩星期雖然由最高層督導部門協調，但各自仍需磨合。心急如焚下，自然又有議員高呼特區政府若做不來，便用《國安法》由中央全面接管抗疫工作云云；然而這類晦氣話不說也罷，試舉一例：假設醫管局停工，全港醫護禁足在家以策萬全，但內地人員來港仍要學懂醫院物資存放系統、電腦介面如何操作，才有機會做到所謂「全面接管」（至於文字紀錄的差異，已是後話）。

反過來看，香港部分醫學專家在了解「一國兩制」（醫制）的複雜性下，仍對公眾說香港錯過了全民檢測時機，以及起碼應該推遲一個月，而明明內地專家這段時間一直在港交流協調，卻未有講解港方專家的提議有否在內部討論，並選擇不作聯合公報、自說自話：那縱然未到添煩添亂之層次，亦總帶點不尊重內地專家的味道，讓人容易誤會他們想在內地一錘定音前，以群眾製造輿論壓力，或是率先爆料--畢竟專家們均有渠道「直達天庭」閉門商討，何苦要公諸於世令人心惶惶？

3做法澄清 市民更有效配合抗疫

從解困角度，與其透過傳媒報道的片言隻語，嘗試猜測背後因由，讓公眾更明白選擇全民檢測執行時機的箇中道理及各種局限，肯定會令市民往後配合抗疫政策變得更具成效，要達此目標則至少有3種做法：

第一，以情境推演比較並列（scenario planning）方式，推算3月下旬、4月上旬、中旬、下旬，以及5月上旬作全民強制檢測，成效到底有何具體不同，特別是牽涉多少人命，並交叉對照各時期的隔離床位總體供應量。

第二，解釋之前哪個階段才是進行全民強制檢測的最佳時機，又或是所謂「最佳時機」到底如何定義、乃至是否存在？鐵一般的事實是，長者接種率由始至終也太低，所以Omicron變種病毒一旦擴散，合理推論是可作全民檢測的短暫預備期（即window of opportunity），根本時間不夠，尤其加建隔離設施及封城均要中央支援，卻碰上春節及冬奧，人手和政策調動便更需時。

第三，由立法會舉行緊急聽證會，傳召醫學專家們詳細說明，為甚麼要在下個月才進行全民強制檢測，由代議士表達市民各種關注。按目前情況來看，立法會全體似乎皆贊同在本月內盡快完成全民強檢，假如持不同意見的專家們可成功說服這90名議員，相信自然能夠釋除公眾疑慮，穩住大局。

再次強調：政治不應凌駕科學或專業，但正因為這些醫生德高望重，市民對他們言聽計從，故香港一眾專家更需要展示團結和共識；選擇在內地專家未有結論前發表一己看法，更可能助長某些長期消極抵抗、並討厭特區及中央的「黃絲」族群散播誤導信息，結果只會進一步打擊本就弱勢的特區政府，並要花額外時間和精力澄清所衍生之相關流言，對整體抗疫絕對沒有幫助。

繞過官方提猜測 恐信息混亂

事實上，本港抗疫政策經常被批評「兩頭不到岸」，一方面是因為基於國策，而不能如西方般與病毒共存，另一方面是本港立法會議員和醫學專家們習慣了繞過官方渠道，提出許多政府（包括中央）尚未作決定的誅心猜測和自身看法，卻沒有顧及現實局限和聯合行動的必要：內地任何一個城市爆發疫症，不見得其立法機關會如香港般狠批行政機關無能，而是同心同德先解決眼前難關--立法會議員常常批評政府信息混亂，但撫心自問，當中有多少議員其實是雜音源頭？又何不多做點甚麼，協助釐清誤導資訊？

又舉一例：不少人會覺得疫情擴散至此，還要進行污水檢測並強制圍封，還有甚麼意義？甚至有聲音認為，相關人手應該用來運送物資。關鍵在於，污水檢測後的強制圍封大廈，全部屬於最高傳播風險之疫情爆發點，透過強制圍封檢測，便可以在全民強制檢測前，把當中受感染長者先「救出來」隔離醫治，減低其死亡風險--情況就如即使兵荒馬亂，指揮者仍要識別最高襲擊風險之戰略據點，如此艱苦作戰才得以減少人命死傷；而以上這類說明，不一定要由官員解畫，從議員及專家口中道出，往往更能穩住軍心。

中港建交流對照系統 互惠互助

最後一提，今次危機凸顯了特區與內地醫療體制銜接的重要性--這段日子磨合需時，正是由於過去沒有想過在大型疫症期間，香港的公共醫療體系根本應付不了，而私營醫療體系則仍不願意接收確診患者，更有許多範疇必須靠內地出手幫助。

如今既認清事實，我們就必須摒棄有急事才「特事特辦」求中央之心態，建立恒常交流對照系統，互惠互助；固然，本港醫學及其他專業界別過去長期對內地制度的看法、執念和偏見，乃當中最大障礙，相關歷史因素及心態問題罄竹難書，惟靠專家自省，方能清醒。