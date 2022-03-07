今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵

國務院總理李克強上周六（5日）發布2022年政府工作報告，將經濟增長目標設於5.5%左右，數字創20多年來最低。分析認為，雖然目標設定低，但考慮到今年的內外環境，要達目標仍面對巨大挑戰，而其中關鍵是「

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