今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 中國版 2022/03/07 分享： 國務院總理李克強上周六（5日）發布2022年政府工作報告，將經濟增長目標設於5.5%左右，數字創20多年來最低。分析認為，雖然目標設定低，但考慮到今年的內外環境，要達目標仍面對巨大挑戰，而其中關鍵是「 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 今日 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 今日 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 今日 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 你可能感興趣 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 今日 01:00 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 今日 01:00 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 今日 01:00 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 人大政協兩會 李克強 經濟 GDP 宏觀調控 財政政策 銀行