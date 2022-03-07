首提「民族共同體意識」 凝心聚力 中國版 2022/03/07 分享： 俄烏戰事加劇世界撕裂，內地經濟下行壓力大增，內外不確定增強。適逢中共二十大換屆大事之年，從經濟到社會管理要求穩字當頭，今年兩會格外要求增強團結與共識，「中華民族共同體意識」首次浮現在官方語境。 習：着眼 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 今日 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 今日 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 今日 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 你可能感興趣 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 今日 01:00 科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 今日 01:00 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 今日 01:00 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 人大政協兩會 經濟 習近平 汪洋 政府政策