首提「民族共同體意識」 凝心聚力

俄烏戰事加劇世界撕裂，內地經濟下行壓力大增，內外不確定增強。適逢中共二十大換屆大事之年，從經濟到社會管理要求穩字當頭，今年兩會格外要求增強團結與共識，「中華民族共同體意識」首次浮現在官方語境。

習：着眼

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