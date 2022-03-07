科企巨頭齊倡 加快布局新能源車 冀成經濟新引擎 雷軍籲組建創新合作平台 中國版 2022/03/07 分享： 兩會是經濟風向標，互聯網企業家作為市場代表對政策最為敏感，今年科技大佬們集體建言新能源汽車。分析認為，新能源汽車關乎產業鏈布局、低碳和消費拉動，或成為中國經濟轉型的新引擎。 丁磊︰加速研發新能源電池 今年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 今日 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 今日 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 今日 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 你可能感興趣 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 今日 01:00 今年要實現GDP增5.5% 穩樓市關鍵 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 今日 01:00 習強調守住防疫底綫 不出現規模性反彈 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 今日 01:00 首提「民族共同體意識」 凝心聚力 人大政協兩會 新能源 新經濟 雷軍 李彥宏 丁磊 汽車 經濟 財政政策 小米集團－W（01810）