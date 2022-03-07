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科企巨頭齊倡 加快布局新能源車

冀成經濟新引擎 雷軍籲組建創新合作平台

中國版 2022/03/07

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兩會是經濟風向標，互聯網企業家作為市場代表對政策最為敏感，今年科技大佬們集體建言新能源汽車。分析認為，新能源汽車關乎產業鏈布局、低碳和消費拉動，或成為中國經濟轉型的新引擎。

丁磊︰加速研發新能源電池

今年

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