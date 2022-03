俄與西方新冷戰撕裂世界 中國怎應對？

俄羅斯現實主義畫家列賓(Ilya Repin)名作《伊凡雷帝殺子》(Ivan the Terrible and His Son Ivan),描繪第一任沙皇伊凡四世(伊凡雷帝,又譯恐怖伊凡,俄語帶「敬畏」之意)情緒不穩,晚年一次與太子伊凡爭吵時失控,用手中權杖重擊對方頭部,小伊凡頓時血流如注,老伊凡驚然把倒地兒子抱入懷中,一手按住對方傷口,惟小伊凡已奄奄一息,流下眼淚並用最後一口氣原諒父親,老伊凡兩眼瞪大放空,懊悔不已。

這幅名畫可謂傳神反映了,俄羅斯難以名狀的民族特質:情感極度豐富且矛盾複雜,暴戾卻溫柔,霸氣卻細膩,意氣衝動卻深思極慮。「我做了甚麼?」

普京攻烏進退失據 正中美下懷

看慣本欄的讀者都應該知道,筆者向來認為俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)是當代一流國際戰略政治家,要麼不出手,要麼定乾坤,把俄羅斯自90年代原本一手爛牌打得出色。

不過,普京今次可能老貓燒鬚了。

是的,北約東擴對俄羅斯是生存威脅;美國與西方在冷戰後幻想「民主沒法擋」,加上政治野心、軍工複合體利益驅動,期望軍事集團直逼俄羅斯國境,也不會引起莫斯科現實的反彈,才是不講道理的一方和衝突禍根。只是普京今次發難的時機、方式也進退失據,正中美國下懷。

記得去年西方媒體大肆炒作台海局勢,天天叫囂快要開戰,只是北京「我自巋然不動」,拒被牽着鼻子走,強調耐心誠意和平統一,因為時與勢就在我;急於煽風點火的是美國等西方,反正這裏打仗死的不會是西方人,槍響起來的話,美軍顧問肯定第一個撤走。普京當時更有一番至理明言:中國經濟規模按購買力平價(PPP)計算已超美國,是世界第一,實現國家目標毋須使用武力。

俄羅斯雖不具備中國的時勢之利,但當下動武跟美西方攤牌時機是否合適成熟,值得商榷。畢竟俄方對烏克蘭局勢已等了8年,普京還可連任至2030年,何況美國已在衰落走下坡軌道,為甚麼現在就要撕破臉,不能再等等像克里米亞之變的天時地利人和到來才出手,而且還是在美英極力鼓動戰爭下被牽着鼻子走?

俄動武與西方撕破臉 加劇孤立

普京今次反應做的、說的恐怕也過了火,加劇了俄方孤立。派兵保護烏東頓巴斯兩地俄裔,至少對俄而言無可厚非,但全面入侵另一聯合國成員烏克蘭,卻使俄羅斯內部亦大吃一驚,產生民意反彈。人們常說普京希望重建蘇聯,如今看這個判斷是太過輕描淡寫了。普京演說對蘇聯「以俄羅斯為代價」把土地和權力下放烏克蘭等加盟國深惡痛絕,顯出他骨子裏想重建的其實並非蘇聯,而是俄羅斯帝國。

更要命的是,俄軍縱使對烏克蘭形成了極大壓力,卻似乎難以速戰得勝,有陷入泥潭危機。這既是因為俄烏兄弟骨肉相連,基輔還是共同民族發源聖地,俄軍不能不惜一切,施展絕對火力優勢盪平對手,而且還在於烏克蘭本身同俄羅斯一樣也是戰鬥民族,武器裝備也和俄軍同出一轍(只是落後一些),俄方相信低估了烏克蘭抵抗決心意志。

一個更簡單的指標就是,世界最強國家美國攻打伊拉克、阿富汗,嘗試按自己意志予以改造,都弄得焦頭爛額鎩羽而歸。今天俄羅斯遠非昔日的強大蘇聯,卻仍以當年對付匈牙利、捷克斯洛伐克一樣的手法對待烏克蘭,勢會招致反效果。

俄失歐盟戰略緩衝 反助美重振西方

俄羅斯已在為此付出巨大代價。烏克蘭本應是俄羅斯與北約之間的必要緩衝;從更大層面看,歐盟本是俄羅斯與最大對手美國之間的戰略緩衝,俄羅斯卻正在疏遠並失去這片緩衝,變相助美國重振西方。

普京全面攻烏,歐盟正下定決心跟隨美國對俄羅斯決裂;即使理性上看,歐盟對俄制裁嚴重損害自身利益和戰略,將來要持續切實執行難度不小,但如今驅動歐盟的不是理性,而是像俄方般的感情用事,這使得甚麼都可能,後果更嚴重。

一周多以來,歐盟已作出多個史無前例決定抗俄,把俄多家銀行逐出SWIFT國際交易系統、禁止俄飛機進入空域、封殺俄傳媒。德國更在傳統知俄的社民黨下180度轉向,打破不向衝突地區供應武器慣例,軍事援助烏克蘭,更承諾滿足本國防務開支至少達GDP 2%的北約標準(本來名存實亡),有掀起歐洲重新武裝序幕之勢。

歐美制裁雖難改變俄羅斯政策,但構成的龐大壓力卻實實在在。軍事、科技禁運不用說,俄羅斯現在面臨西方禁飛、船運停航、汽車停售、金融封鎖、融資無門、寡頭受到制裁、盧布跌至新低、聲音在傳媒和社交網站遭消滅、體育受到杯葛、文化藝術範疇也受到歧視。

俄羅斯如今軍事未獲太大優勢,經濟受嚴重制裁,外交空前孤立,客觀戰略形勢恐正迅速惡化。上周聯合國大會表決譴責,就有多達141國贊成,35國棄權,僅5國反對。俄烏戰爭愈是拖延,普京地位愈是危險。

戰爭正使俄烏兩敗俱傷,歐盟難以戰略自主,煽風點火的美國則成為最大獲益者;對中國來說,俄烏戰爭不止帶來尷尬,更影響中國全球戰略,悠關中國切實利益。

俄烏戰爭打響,象徵俄羅斯與西方新冷戰到來,世界正陷入美國向來鼓吹的選邊站、非友即敵、對峙對立對抗的零和格局,與中國提倡的摒棄冷戰思維、構建人類命運共同體、推動一帶一路、以貿易互惠互利建立相互依存達致安全與和平的憧憬,背道而馳。

京要覓「第三道路」 團結發展中國家

中國沒法在這格局下獨善其身,必須發揮大國影響力,領導世界探索走出困局的「第三道路」,團結發展中國家並壯大其聲音是為關鍵。俄烏是兩兄弟,且都是中國好朋友,中國按是非曲直決定立場,既反對侵害他國主權和領土完整,亦反對軍事集團以自身安全為名踐踏他國安全。然而,不管中國立場多有理,在美西方眼中你不跟他走就是「無理」的;打破新冷戰,必先打破美西方話語霸權。

美國等西方今次對俄下重手,亦有預演台海情景意味。中國遠比俄羅斯與世界緊密相連,惟要防範被割席孤立與世界脫鈎,打鐵還須自身硬,經濟國內國際雙循環必須兩條腿一起走路,互相帶動。

上兵伐謀,下策攻城;殺敵一千,自損八百;不戰屈人之兵,方為善之善者。這些都是中國古老智慧。武力應是支撑和平的威懾後盾,中國不怕打仗,惟和平一日未絕望,一日都應該堅持。

▲ 俄羅斯入侵烏克蘭,引起西方國家反彈,俄羅斯受到嚴重經濟制裁及外交孤立,象徵俄羅斯與西方新冷戰到來,世界正陷入美國向來鼓吹的選邊站格局。(法新社資料圖片)