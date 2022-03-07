AEON STYLE 油塘店開幕 推多項期間限定優惠

黛安平時都鍾意行生活百貨店，公關姊妹話，AEON STYLE早前登陸油塘大本型，經過一輪試業，上個星期四（3日）正式開幕。呢間油塘店特別按照區內顧客嘅生活模式，引入全新元素。例如2樓就以「新鮮．日本．美味」為主題，設有超市、「Delica+」區域及「PAIN DES CANTE」麵包店等。1樓則分5大區域，提供優質廚房、浴室用品及傢俬等；另有各款日系男女時尚服飾、美妝護膚提案、潮流文具、玩具同精品；仲有寵物糧食及用品㖭。

由即日起至3月20日，店內仲會推出各項期間限定優惠，例如推廣期間，AEON會員自動獲贈$20電子優惠券1張，喺AEON STYLE油塘內消費滿$250即可使用。另外，有5個唔同嘅二維碼放喺店內宣傳印刷品，開啟AEON Mobile後掃瞄二維碼，搵齊5個指定商標，再去AEON STYLE油塘顧客服務台即可換領威露士9X殺菌洗衣珠（2粒），送完即止。

另外，店內亦有多款開幕限定優惠，例如TOPVALU BESTPRICE薯片（60-65克）現售$9.9；限量30件、日本製嘅Panasonic IH磁應金鑽西施電飯煲（型號︰SRFC188），由建議零售價$2998減至$1690；iC精選RENU系列依家亦做緊8折，大家唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報》

▲ AEON STYLE登陸油塘大本型，上星期四正式開幕。

▲ 超市位於2樓，為大家搜羅來自日本同世界各地食之提案。