▲ 筆者June（左） 與 Cyril 都認為NFT除了炒賣，在教育的領域上可以有另類貢獻。

「凡新興事物，遲早會爆破，之後重新整合；全民必須裝備好自己迎接這刻的到來。」June

每次疫情反彈，為保障學生安全，當局都會馬上宣布停課；唯今次最特別的是天寒地凍放暑假的「創意」安排。以前停面授，還有日校老師上網課，今次連日校網課也要停，突如其來的兩個月學習「真空期」，仔女要困在家自習，殺得家長措手不及。沒法提前安排活動、沒有旅遊探親、沒有遊學團，家長的焦慮可想而知。

補習老師縱使只可以提供Zoom上課或預錄課，現時也供不應求。現在家長如果想核實個別老師的學歷及經驗，除了信補習中介或配對平台，唯有自己驗證老師學歷證明，否則只能靠家長群互相推介。

朋友推介可靠嗎？會信錯人嗎？

不願上鏡的四孩之母陳太說：「坦白講，如果我有好老師都未必會推介給其他人，現在好老師難找，如果介紹給別人，我的子女怎麼辦？」就是這個原因，學生與老師的配對變得靠緣份，碰上了願意真心分享的家長是好運。然而，配對平台與機構也一定可靠嗎？去年海關就懷疑有補習老師就資歷作虛假陳述，涉嫌違反商品說明條例拘捕了有關人士。

▲ 現在元宇宙的配套工具太笨重，小朋友不宜長時間配戴上課，家長也擔心會影響視力，所以此階段難以全面取代 2D線上課，更不用說面授課堂。

配對平台與資歷認證分流 助私補老師打造個人品牌

因此，IT人張智強（Cyril）決心要為私人補習老師做資歷認證：「其實有大平台做中介固然有好處；但配對工作與認證工作可以分流，各自有專業範疇，有時補習機構也好，配對平台也好，不是不想做好把關功夫，而是能力有限，如果每位老師的資歷都可以經先進的區塊鏈技術驗證登記，發行一個屬於自己的NFT（非同質化代幣），無論家長、補習社、中介以及配對平台都可以省卻不少自行驗證應徵者資格的時間及人力資源。」

簡單來說，就是私補老師利用NFT打造自己做「名師」，再透過中介建立個人品牌，或自己接生意時，家長也更有信心。私補老師靠不靠平台、依靠平台的程度亦由自己決定，當累積到一定知名度及口碑後才簽大型平台，亦有利爭取更佳條件。Cyril認為這是一個行業的突破，體現了去中心化（Decentralization）的精神，吸引更多人入行，亦可鼓勵專業精英兼職任補習老師先試水溫，覺得有發展前景才辭去正職也不遲。

元宇宙難取代2D綫上課 宜作展示教育產品平台

除了NFT及區塊鏈，元宇宙在此階段未必適宜完全取代實體課，甚至2D Video、Zoom網上課也未能全面取代，主要原因是Oculus一類的配件未普及，也太笨重，家長擔心長期配戴會影響視力等問題；但人人都想體驗元宇宙生活之際，這平台最適宜作展示教學示範之用。

Cyril的團隊已經做好了一個虛擬城市，既可以作為NFT作品的展覽廳，亦可以展示補習老師的個人照或Avatar頭像。他說：「Click入去就可以看到補習老師幾分鐘的教學示範，之後直接連去購物車。對家長來說方便快捷又安全；對補習老師來說，錄播可以創造被動收入；個別私補無論綫上綫下都可以有人代處理招生等網上技術，又可以初嘗元宇宙經驗，非常值得一試。」

▲ Cyril帶領技術團隊早前在 OpenSea 發行了1,000個售價僅$2美元的愛因斯坦NFTs，吸引了很多從來未買過NFT的新手獻出了第一次。

準備迎接NFT泡沫爆破

NFT、區塊鏈、元宇宙不只是炒賣的遊戲，只要有具體服務配合，真的是商機無限。上月底Cyril帶領團隊做了一個創舉，在香港學界推一千個0.0008以太幣（約2美元）的愛因斯坦NFTs，提醒了大家NFT不是到你有需要時才學，而是要預先學定，才不會錯失機會。「我們收到的查詢多到應接不下，但他們95%連開Wallet也未識，上Polygon 一類入門費較低的區塊鏈，吸引的是初哥，但參與搶購的亦有知名玩家，令團隊很振奮，證明老手也認同炒賣不是NFT的唯一價值。可惜的是很多新手往往試了十分鐘後嫌麻煩就放棄了。這個正正是教育服務應該要介入的時候。任何新興事物都有泡沫，亦一定有泡沫爆破的一日，然而爆破的一天也就是整合的開始，全民都要為此作好準備，令自己有掌握入場的基本能力。」

「教育是通往未來的鑰匙，所以我已經聯繫了合作夥伴CourseZ及StartHK提供工作坊、網上課程，有別於YouTube 的教學視頻，這個Workshop最後一堂會安排Zoom互動課，而且後續有私密的討論群組，務求手把手教學員學識買賣，也希望他們成功做到屬於自己的第一個NFT。」Cyril說。.

▲ Cyril Cheung，資深IT人，由於是兩孩之父，深感要負起教育的使命。他在香港率先把元宇宙、NFT、區塊鏈技術應用到教育領域上，並聯繫不同界別朋友，建立一個元宇宙社區。未來教育是全民皆教，教育的任務，不局限於教師。