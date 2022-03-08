俄羅斯烏克蘭成為中國民間話題焦點，同時也帶起不少人對中俄關係的回憶。尤其是上一輩的政府單位相關人士，他們更多是學俄語多過學英文。而據同代人的回憶分享，特別是北京友人，成長於七八十年代的，大多數首次接觸西餐，都是去俄羅斯餐廳。

北京有北老莫、南新僑的說法，即兩家最負盛名的最早期西餐廳。其他較有年代感的，還有馬克西姆，以及有間叫基輔的（但當年不是主推烏克蘭菜）。

老莫即為一九五四年開的莫斯科餐廳，也是一九四九年之後北京第一家正式西餐廳。旋轉門、七米樓底、大吊燈、青銅大柱、真銀餐具，可想而知，是當年最具氣派的京城西餐廳。就算九十年代能在老莫請客，都是件頗光彩的事。

二○○○年後，明顯就像舊貴族，不過隱約看到它的氣勢，但食物確不怎麼樣了，並且都變成了一種懷舊對象，食的是情懷。

更有歷史因緣，出品也保留水準的，反而是一間俄式或廣義西式糕點店，是中關村中科院茶點部。當年蘇聯師傅技術引進，就當代表了西方口味。

原來是當年郭沫若當院長時候的要求，一九五七年，不少歸國學者，和蘇聯與東歐專家派到中國，雲集中科院。但沒有麵包西點，洋口味的學者怎過？

於是才增設了西點店，即做西式麵包糕點，原材料如最基本的牛油（內地叫黃油）都要特別申請進口。看現在的品種清單，黃油餅、蘋果批、奶油卷、鹹甜酥，最多人等的蝴蝶酥等，大概知道是典型的老派西點店物種（上海也多）。也是由於懷舊原因，近年此店又再炒紅，裝修也改為更合潮。不同於好多其他只是招牌老但經營已轉晒的老字號，此店前店後廚，老師傅有幾個都真的做了四十年。