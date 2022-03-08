在疫情和封城的恐慌下，每位香港人也經歷着前所未有的困境，戰友們準備三餐無不感到懊惱，好些朋友更採取投降的態度，決定三餐草草了事。

戰友雪兒說：「早幾天又沒有新鮮肉，就算有，也漲價幾倍，我決定放棄，兩三天不吃肉，倒不會有問題。」

「我也十分明白你的情況，不過，現時的確診數字仍然高企，自身抵抗力倒十分重要，畢竟，蛋白質擔當前綫部隊重要一員。」我說。

「那怎辦？」她問道。我建議：「除了罐頭沙甸魚和吞拿魚外，有沒有想過可以吃茄汁焗豆？」「是英式早餐中那款豆嗎？」她再問。

「全對。每小罐的茄汁豆，也提供約七克的蛋白質，茄汁豆跟薯仔，是絕配的，可以將薯仔切粒，蒸二十分鐘至腍軟，加上茄汁豆，灑上香草、鹽和黑胡椒，已經很好吃，如果你家中有焗爐或小型多士爐，更可以放一片低脂芝士在上面，焗八分鐘即成。這個芝士茄汁豆焗薯，簡直是疫情下的五星級美食。」我說。

她大喜：「聽起來好像很吸引。」我再提議：「疫情中，若在食材不足下，豆製品也是一個不錯的蛋白質選擇，當然可以買一兩盒盒裝豆腐，但你有沒有聽過高野豆腐？它是日本一種經乾燥處理的豆腐，營養價值跟普通豆腐一樣，但是保質期很長，可以放湯食用。另外，如果你喜歡濃湯的話，無糖豆漿也是不錯的湯底，你可以加入南瓜，用攪拌機造成濃湯，再加鹽調味；若想有一點點口感的話，還可以加入粟米粒，小朋友也會喜歡。」

她說：「間中吃素也不錯，最少，對病了的地球有點貢獻。」