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無限遊戲

副刊版 2022/03/08

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英國專門研究領導家的暢銷作家Simon Sinek在一九年出版了一本名為《The Infinite Game》（無限的遊戲）的書，甫出即登上紐約最暢銷書。

他指出，現今世界，全球經濟和政治充滿不確定性。環觀四周，社會責任、科技演化、國際張力、病毒失控、安全威脅、信心危機等，確實有很多事難以預測。遊戲分兩種：有限和無限。有限的遊戲如下棋，玩家是誰很明確，有固定規則，有贏有輸，有一方贏了就是遊戲結束之時，但真實世界哪會如此？

政治、經濟、商業，甚至人生，都不是像有限遊戲般操作，相反，它們都像是一場無限的遊戲。無限遊戲既有明確或已知玩家，亦有未知玩家，沒有時限，也沒有一套不變、確切或各玩家認同的規則。

無限遊戲裏根本不存在要贏的結局，在無限遊戲中，參與玩家最重要的目的，就是：一、令遊戲繼續得以延續；二、自己得以好好地玩下去。

現時領袖要明白，政治和商業是沒有終點的遊戲，管治一個機構或一個社會，最重要是如何令機構或社會可以好好地有得繼續玩下去，若用有限遊戲思維去帶領本是無限屬性的機構或社會，要贏、要爭第一、死守一套規則去處理千變萬化的場景，那就會令自己管治的機構或社會難以繼續好好地玩下去。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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