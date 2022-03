$500擁有藝術家NFT作品 「投」入元宇宙

NFT潮流愈炒愈熱,售價也愈推愈高!正因為成交金額屢破紀錄,所以吸引了不少人加入這種「另類投資」熱潮。無可否認,在很多人眼中,NFT只是一種奢侈的投資玩意,但從另一個層面看,其實其應用程式和附加玩法,才是這種新興加密藝術的最大價值。為了讓更多人了解NFT的真正核心價值,一直希望帶領文創產業進入元宇宙的區塊鏈技術開發公司Artzioneer,不單是一個收藏、交換、交易和展示NFT的平台,同時致力於與不同藝術家、創作者及品牌合作,透過策劃各種類型的聯乘企劃,同時以舉辦主題展覽、活動等為大眾提供由線上到線下的元宇宙新體驗。Artzioneer展示出NFT不單是一種投資功具,又或是嘩眾取寵的熱炒項目,在多元宇宙裡,其實它可以充滿不同的可能性和玩法,這亦是NFT的另一價值。



跨平台聯乘合作 支持初創藝術創作者



相較於坊間不同類型的NFT交易平台,Artzioneer著重於探討藝術、自我表達和想像力,以專業區塊鍊技術及成功的元宇宙市場策劃推廣,帶領亞洲的文化與創意產業進入元宇宙。另外,平台亦致力培養新世代藝術家在元宇宙的發展潛力,樂意為他們創造更多的創作及展示機會,讓每個人也有機會成為下一個NFT新星!跟其他交易平台一樣,Artzioneer同樣會為買家提供智能合約,讓買家可查看所購買的NFT數量,同時查證其真確程度。當然,平台同樣設有分潤機制,以確保創作者在每次交易後,都可獲得一定比例的利潤。此機制不單為一眾藝術創作者帶來保障,亦是對藝術文化發展的另一種支持!而3月8日於K11 Art Mall隆重舉行的「虛實幻境:Artzioneer元宇宙體驗空間 Pop-Up」,正正展示出Artzioneer如何由策劃開始、到邀請藝術家、執行、開發以至市場推廣,打造出一個反思何謂元宇宙的體驗空間,讓大眾透過藝術認識NFT,連結元宇宙。

▲ Artzioneer致力聯乘不同藝術家和品牌進行跨平台合作,今次舉辦的「虛實幻境:Artzioneer元宇宙體驗空間 Pop-Up」,讓大眾可以透過藝術認識NFT,跟創作者一同反思何謂元宇宙。

▲ 「虛實幻境」亦邀請到3位當代藝術家委約創作新媒體,跟大家一同探索元宇宙的無限可能性。圖為鍾正的作品《Falling Mirrors》。

▲ 張安定作品《丟失的日記》(The Lost Journal),是以重構的聲音、視覺和文本,探討了虛擬世界作為超脫現實世界和遊戲世界,延展數字化人類存在想像空間的可能性。

Artzioneer x 11位藝術家 解讀「元宇宙」的時代意義

「虛實幻境:Artzioneer元宇宙體驗空間 Pop-Up」邀請到11位來自不同界別的藝術家合作,以「進入元宇宙」為主題,合共創作出50多件全新的作品。每一件NFT作品都反映出藝術家對元宇宙的解讀,透過作品創作,表達出他們對未來世界的想像,以影像反映和紀錄下這個獨特時代獨有的想法和位置。



這次參與的藝術家包括:Ah Lai、Ar Yu、Desmond Lo、Glary Wu、Isaac Spellman、John Ho、Kensa Hung、Venus Lo (LOSZEHAHA)、Mickco Chan 、Pen So及Vivian Ho。當中,3D動畫設計師Desmond為我們帶來了不一樣的霓虹香港;Mickco則突破個人風格,帶來耳目一新的像素化創作;現代畫家Glary及Kensa創作出精彩的實體畫作,而Artzioneer亦展示出把傳統藝術融入元宇宙的可能性。數字藝術家Ah Lai 、Ar Yu、Isaac Spellman、Venues、John Ho 、Pen So、Vivian Ho等其他十多位藝術家,亦於主題上發揮想像,從情感、娛樂、創造、城市面貌、生活狀態等層面進行不同探索。

▲ 左起(全為Super Rare NFT作品):Ah Lai作品《STAOWER》、Ar Yu作品《Day SIX: In the image of God 》、Desmond Lo 3D動畫作品《CONVERGENCE.》。

▲ 左起(全為Super Rare NFT作品):Glary Wu作品《Far Apart, Close in Heart》、John Ho作品《Travel mode》。

▲ 左起(全為Super Rare NFT作品):Isaac Spellman作品:《Realities》、Kensa Hung作品《A Box of Elephant》。

▲ Micko Chan Super Rare NFT作品《エンジェルフェザー /天使之羽 (The:Potion)》。

▲ 左起(全為Super Rare NFT作品):Pen So作品《Wonderland》、右上:Vivian Ho作品《cu l8r》、Venus Lo (LOSZEHAHA)作品《Let's go mining!》。

即場買$500 NFT盲盒 極具收藏價值



想擁有展出的系列作品,買家可以到Artzioneer NFT交易平台進行競投,而今次的競拍分為Super Rare NFT作品,只限1張 ;其次是Rare及Normal NFT作品,以3-5張的形式進行競拍。自問是NFT門外漢,但又想一湊這股「藝術投資熱潮」,亦可以於場內購買現場限定版NFT盲盒,只要港幣$500便可以抽得一件藝術家作品,作品均由11位藝術家特別為盲盒而繪畫,每一件都極具收藏價值!購買盲盒,同時還可一嚐Artzioneer與香港著名手工啤酒品牌 Heroes Beer Co.聯乘合作的新口味手工啤「WAGMI」,以視覺和味覺兩種不同「覺」度重新探索元宇宙。值得一提的是,Artzioneer NFT交易平台支援實體貨幣和信用卡,就連交易過程也降至大眾化的低門檻級,為初哥們提供一個更方便快捷的入門途徑。

▲ Artzioneer與香港著名手工啤酒品牌 Heroes Beer Co.聯乘合作,推出香港首罐即買即抽NFT的手工啤酒。除了藝術品,Artzioneer 原創角色Milo亦推出Meta Milo 12星座NFT,造型搞鬼,同樣極具收藏價值。

Info:

虛實幻境|Artzioneer元宇宙體驗空間 Pop-Up

日期:即日起日至4月5日

地址:香港尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall chi K11 art space



展覽詳情:https://marketplace.artzioneer.com/features/Wonder-verse



NFT盲盒購買詳情:https://bit.ly/3IXRNGT



(特約)