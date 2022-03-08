疫情改變消費模式 地區性商場料受捧 地產版 2022/03/08 分享： 受到第5波疫情的影響，政府急推出多項限制社交距離的措施，本港各行各業受到打擊，但筆者認為，民生區/地區性商場將會是今年投資市場焦點之一，因為現時市場資金仍然充裕，加上疫情下市民消費模式改變，而民生區商 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 翟聰 高力國際資本市場及投資服務行政董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 抗疫和稀泥 經濟民生一團糟 今日 抗疫和稀泥 經濟民生一團糟 放寬九成按揭 疫情後樓市將現小陽春 2022/03/07 放寬九成按揭 疫情後樓市將現小陽春 放寬按揭保險 重建置業階梯 2022/03/03 放寬按揭保險 重建置業階梯 暫緩追討欠租條例 修正建議 2022/03/02 暫緩追討欠租條例 修正建議 ESG大勢所趨 港地產市場如何應對 2022/03/01 ESG大勢所趨 港地產市場如何應對 疫情 商舖 商場 高力國際 領展房產基金（00823） 將軍澳 大埔 西營盤 元朗 屯門