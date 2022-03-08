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疫情改變消費模式 地區性商場料受捧

地產版 2022/03/08

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受到第5波疫情的影響，政府急推出多項限制社交距離的措施，本港各行各業受到打擊，但筆者認為，民生區/地區性商場將會是今年投資市場焦點之一，因為現時市場資金仍然充裕，加上疫情下市民消費模式改變，而民生區商

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撰文 : 翟聰 高力國際資本市場及投資服務行政董事

欄名 : 專家論市

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