盡快公布全民強檢細節 杜絕揣測

2月22日傍晚，行政長官會見傳媒，全面交代其抗疫工作，指出在中央政府大力支持和協助下，香港的每日檢測量可提升至每日100萬次，計劃於3月推行全民強制檢測（Compulsory Universal Testing，CUT），以達致「須檢必檢」。行政長官當時公布的計劃，是仿效換身份證的做法，市民根據出生年份網上預約，3星期內檢測3次，每次檢測期間市民要每天做快速測試，檢測中心亦會有關愛安排等等。不過，當時行政長官的計劃並不包括禁足，說「不現實」。

訊息混亂惹恐慌 超市「清零」

公布一出，社會熱議，新民黨當晚便發出新聞稿，表示對上述做法有保留。其後我和新民黨常務副主席黎棟國亦多次公開發言及撰文，提出多項推行全民強制檢測的執行建議，包括3星期太長，應壓縮至7至10日，建議以同住家庭為單位（而非出生年份），一家人一起去檢測，並且應該禁足等等。

一星期後，有參與援港工作的國家衞健委醫政醫管局副局長李大川上周日（2月27日）接受傳媒訪問時表示，「在全員檢測期間採取封控措施（禁足），把人員檢測流動降到最低水平，顯然是對全員檢測效果是最理想、也是最好的。」之後特區政府便轉口風，食衞局局長陳肇始表示，不排除禁足的可能性，行政長官的回應也變成「這方面我們現時正在評估中。」

大抵正是特區政府語焉不詳，全民強檢的日子和細節又說不出來，加上真假資訊充斥，於是毫不意外地引起市民恐慌，市民四出搶購食物和物資，超市「清零」。我收到很多本地及外籍市民的投訴，有人擔心一旦檢測陽性，年幼子女要和家長分開隔離；有人擔心隔離設施簡陋；外籍人士則擔心會有「武漢式lockdown」，認為措施苛刻。

市民有各種疑慮可以理解，也容我在這裏再次說說我的看法和建議。

禁足非封城 可容許區內買必需品

首先，我認為全民強檢是應該配合禁足的。道理其實很簡單，若市民做了檢測後，在未知結果是陽性或陰性前，又繼續在市面上走動，豈不是有機會繼續傳播病毒？那麼做全民強檢有何意義？效果勢必事倍功半，那就浪費了中央政府投入的人力物力，派來那麼多抗疫專家、檢測及採樣人員，又助港援建火眼實驗室、方艙醫院等設施，也浪費了市民的配合。

不過，禁足不等於封城或lockdown，不是全港700多萬人同時留家、不准移動，畢竟如此龐大的行動需要很多工作人員，緊急服務提供者也必須候命，這些人員可在正式全民強檢前先做檢測，也可當作預演；強檢期間或可容許檢測陰性的人士外出購買必需品，但必須限制於小區範圍內，避免跨區流動；至於金融服務，已可在網上雲端處理，市民不用擔心，也不用停頓。

第二，我認同行政長官上周一（2月28日）所說，全民強檢要做得徹底、要快速、要有序、更要有效。換句話說，要3星期才完成3次強檢，市民太折騰，經濟也承擔不起；以市民出生年份來排隊，並不見得會快速有序；強檢期間若不禁足，全民強檢變成「半桶水」，又怎能徹底抽出患者及隱形傳播者、怎能達致「動態清零」的最佳效能？

倘消極「躺平」 恐現「陪死現象」

第三，有專家估計，全港已有170萬人曾在第5波染疫，目前公布的確診數字遠比實際感染數字低，可能有市民已感染但沒病徵而不自知、有市民可能症狀輕微自行痊癒、亦有市民可能怕隔離或要搵食，即使快測陽性也不呈報。

截至昨日，第5波疫情已造成2,074人死亡，年齡介乎11個月至104歲，而根據最近統計，死亡個案中佔9成是沒接種疫苗的。因此，疫情再發酵下去，每天過10萬陽性個案也不為奇，而死亡人數也會不斷增加。

根據外國的疫情模式，有專家估算疫情將在3月底「見頂」，若我們仿效西方的「躺平」做法，甚麼也不做，不理會多少人染疫死亡、不理會犧牲多少長者幼童的生命，那是極度消極的做法，代價太大，我絕不認同；此外，更有醫生警告，一旦醫療系統崩潰，會有其他非新冠病人因為缺乏適時治療而死亡，若發生這種「陪死現象」（Collateral Death），將會是香港的重大悲劇。

檢測中心要夠多 可參考區會選舉

第四，要在短時間內完成3次全民強檢，關鍵在於檢測中心要夠多、開放時間要夠長，甚至要如選舉投票站般「梗有一間喺左近」，因此大量徵用學校作為檢測中心合情合理，可讓市民就近檢測，避免跨區交通往來。

我建議參考區議會選舉的規模，區議會選舉把全港分成400多個小選區，投票日當天開設600多個投票站，動員數萬公務員；而從接近7成投票率的2019年區議會選舉可見，投票日當天各投票站大排長龍，換句話說，全民強檢即使開設600間檢測中心也不足夠，特區政府要好好評估人流，計算所需檢測中心的數量，以及每間中心的開放時間。

須初期堵截 動態清零非零感染

第五，國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年上月已公開說明，「動態清零」不等於追求零感染，而是「快速發現，快速處置，精準管控和有效救治」；相反，「作為慢，動作不夠快，措施不落實，那個是不容許的。」

事實上，內地也不是零感染，但各省市政府應對疫情措施精準嚴厲，即使出現確診個案，每每能在爆疫初期成功堵截傳播鏈，避免大爆發；而為了應對香港幾近失控的疫情，中共中央總書記習近平發出了「控疫壓倒一切」的重要指示，中央政府投入了源源不絕的物資及支援，是對港人的生命健康作了最大的保障。

此外，最近內地特別是廣東省都有香港輸入個案，反映香港疫情與內地密不可分，遏止香港的疫情對內地管控疫情同樣重要。

商界常常說「長痛不如短痛」，與其無了期痛苦，經濟持續萎縮，百業蕭條，愈來愈多人失業，商界也會和特區政府配合，一起抗疫。

揪出患者穩定疫情 重啟經濟

總結而言，香港已在抗疫臨界點，不論為了自己還是為了國家，即使全民強制檢測的規模有多龐大、執行難度有多高，我認為都值得「的起心肝」去做，並且要盡快做，抽出陽性個案及隱形傳播者，即使不能一下子清零，感染個案也會大跌，務求把疫情穩定下來，屆時「表列處所」得以重開復業，經濟重啟，甚至能和內地通關，與外地恢復人員往來，市民回復正常生活。

特區政府目前要做的，是盡快公布全民強檢的細節，杜絕各種揣測，精準調動公務員、紀律部隊、各類社團及義工組織，最重要是誠懇地呼籲市民配合。我相信全民一起努力，強檢必可達成。

▲ 港府應盡快公布全民強檢細節，杜絕各種揣測，精準調動各類人員，並誠懇呼籲市民全面配合。（資料圖片）