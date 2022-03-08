Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 行政人員版 2022/03/08 分享： 市場密切關注蘋果Apple Car發展，據南韓媒體BusinessKorea報道，蘋果正與一家南韓企業討論應用於Apple Car的關鍵材料「FC-BGA基板」供應，該企已經與Apple Car開發人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 今日 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 Walmart AI虛擬試穿 減客戶買錯衫情況 2022/03/07 Walmart AI虛擬試穿 減客戶買錯衫情況 美國促科企披露 疫情錯誤信息來源 2022/03/07 美國促科企披露 疫情錯誤信息來源 鋪路拓音響專利 Google收購4初創 2022/03/04 鋪路拓音響專利 Google收購4初創 十大科企組聯盟 建小芯片互連標準 2022/03/04 十大科企組聯盟 建小芯片互連標準 商業 科技行業 科技硬件 汽車 南韓 Apple