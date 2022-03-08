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屈臣氏婦女自信心調查 亞洲6地區香港排名最低

行政人員版 04:00 2022/03/08

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婦女近百年喺社會上嘅貢獻全球有目共睹，趁今日三八婦女節，黛安同好姊妹要好好慶祝一番。香港雖然有唔少職場女強人，但講起自信心原來遠遠不及其他亞洲地區婦女，屈臣氏最近喺內地、香港、新加坡、印尼、菲律賓同泰國等6個地區進行調查，發現逾3,100名受訪嘅20至29歲女士中，近5成人自信心不足，香港嘅排名仲最低㖭。

睇番原因，逾7成女仔都話極難兼顧家庭同事業，半數人唔滿意事業發展，逾3成人話公司嘅支援唔係好夠，譬如職場指導、壓力管理同事業座談會都唔多流行。過半數香港女士話，如果公司可以畀多啲機會佢地發揮潛力，會變得更有自信心。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲就話，相信真正的美麗要由心而發︰「有自信對心理健康有正面作用，令人感覺更良好；我們在全球12個地區訪問逾1.1萬名45歲以下女性，有75%人都認同內在美更重要。」

為咗幫助女士重拾自信光輝，屈臣氏啟動咗The New Beautiful活動，通過Go Green、Go Smile及Go Empower三大主題，鼓勵一眾女士變靚啲，今日起香港舉辦Go Empower綫上座談會就接受報名啦，黛安都希望幫每個女仔都散發自信光采。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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