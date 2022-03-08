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世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」

中國版 2022/03/08

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俄烏衝突撕裂世界，走向新冷戰邊緣，中國外部環境挑戰重重。外長記者會上27個問題，除了烏克蘭局勢外，也涵蓋中國與周邊日本、南韓、印度、東盟等國家關係，外長王毅或安撫或敲打，以冀擴大中國「朋友圈」。

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