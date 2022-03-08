世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 中國版 2022/03/08 分享： 俄烏衝突撕裂世界，走向新冷戰邊緣，中國外部環境挑戰重重。外長記者會上27個問題，除了烏克蘭局勢外，也涵蓋中國與周邊日本、南韓、印度、東盟等國家關係，外長王毅或安撫或敲打，以冀擴大中國「朋友圈」。 與 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 今日 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 你可能感興趣 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 01:00 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 01:00 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 01:00 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 人大政協兩會 王毅 外交 國際關係