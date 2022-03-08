能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 中國版 2022/03/08 分享： 近期由於地緣風險衝擊，大宗商品價格大幅上漲，國家發改委副主任胡祖才昨日表示，俄烏衝突衝擊全球能源市場，但對中國影響可控，將做好糧食、能源、重要礦產品保供穩價工作。 糧食能源礦產 做好保供穩價 在昨日新聞發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 今日 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 你可能感興趣 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 01:00 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 01:00 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 01:00 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 人大政協兩會 地緣政治 中華人民共和國國家發展和改革委員會 石油 天然氣 美元