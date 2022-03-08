能源市場衝擊 發改委：對華影響可控

近期由於地緣風險衝擊，大宗商品價格大幅上漲，國家發改委副主任胡祖才昨日表示，俄烏衝突衝擊全球能源市場，但對中國影響可控，將做好糧食、能源、重要礦產品保供穩價工作。

糧食能源礦產 做好保供穩價

在昨日新聞發

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