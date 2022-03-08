中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 中國版 2022/03/08 分享： 全國政協常委、原中財辦副主任楊偉民表示，實體經濟是促進發展和創造財富的主體，在減稅降費同時，金融政策也可以做一些工作，即應該還要減息，進一步降低其綜合成本。 減退稅並舉 紓企業困難 據內媒《21世紀經濟報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 今日 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 你可能感興趣 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 01:00 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 01:00 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 01:00 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 人大政協兩會 經濟 減息 減稅 人民幣 銀行