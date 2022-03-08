中財辦前要員建議 減稅降費還需減息

全國政協常委、原中財辦副主任楊偉民表示，實體經濟是促進發展和創造財富的主體，在減稅降費同時，金融政策也可以做一些工作，即應該還要減息，進一步降低其綜合成本。

減退稅並舉 紓企業困難

據內媒《21世紀經濟報

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