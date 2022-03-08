人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 中國版 2022/03/08 分享： 全國人大代表、上海市人民政府參事陳晶瑩建議，加強富豪移民海外的稅收清算和開徵棄籍稅，打擊避稅行為，並防止資產外流。 據《第一財經》報道，陳晶瑩指，中國部分富豪以避稅與將資產及財富轉移國外為目的而移民。與 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 你可能感興趣 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 今日 01:00 王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 01:00 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 01:00 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 稅務 經濟 人大政協兩會 移民