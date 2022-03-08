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人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民

中國版 2022/03/08

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全國人大代表、上海市人民政府參事陳晶瑩建議，加強富豪移民海外的稅收清算和開徵棄籍稅，打擊避稅行為，並防止資產外流。

據《第一財經》報道，陳晶瑩指，中國部分富豪以避稅與將資產及財富轉移國外為目的而移民。與

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