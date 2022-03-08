俄羅斯烏克蘭戰事正酣，中國如何做出官方表態成為兩會焦點。國務委員兼外交部長王毅昨日在記者會上回應稱，中方願在必要時協助斡旋，並分別表態中俄關係「不結盟、不對抗，不針對第三方」、中歐關係「不針對、不依附

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