王毅回應俄烏局勢 京願必要時斡旋 表明中俄關係不針對第3方 台烏沒可比性 中國版 2022/03/08 分享： 俄羅斯烏克蘭戰事正酣，中國如何做出官方表態成為兩會焦點。國務委員兼外交部長王毅昨日在記者會上回應稱，中方願在必要時協助斡旋，並分別表態中俄關係「不結盟、不對抗，不針對第三方」、中歐關係「不針對、不依附 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 今日 人大代表倡徵「棄籍稅」 打擊富豪避稅移民 你可能感興趣 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 今日 01:00 世界撕裂加劇 中國冀擴「朋友圈」 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 今日 01:00 能源市場衝擊 發改委：對華影響可控 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 今日 01:00 中財辦前要員建議 減稅降費還需減息 人大政協兩會 外交 中俄關係 中歐關係 中美關係 王毅 地緣政治