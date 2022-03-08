中大醫院24隔離床 接收待康復患者 港聞版 2022/03/08 分享： 疫情下公立醫院承受巨大壓力，當局正尋求私家醫院援助，中文大學醫院昨宣布，即日起啟用指定隔離病房，提供24張病床，按照公院收費，接收由公立醫院轉介的16至75歲康復中的新冠患者。 中大醫院表示，相關病房已 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 今日 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 高永文倡現階段 禁足2周減感染 今日 高永文倡現階段 禁足2周減感染 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 今日 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 你可能感興趣 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 今日 01:00 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 高永文倡現階段 禁足2周減感染 今日 01:00 高永文倡現階段 禁足2周減感染 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 今日 01:00 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 疫情 公立醫院 私家醫院 養和醫院 港怡醫院 聖保祿醫院 浸會醫院 新冠肺炎疫情