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中大醫院24隔離床 接收待康復患者

港聞版 2022/03/08

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疫情下公立醫院承受巨大壓力，當局正尋求私家醫院援助，中文大學醫院昨宣布，即日起啟用指定隔離病房，提供24張病床，按照公院收費，接收由公立醫院轉介的16至75歲康復中的新冠患者。

中大醫院表示，相關病房已

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