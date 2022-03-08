高永文倡現階段 禁足2周減感染 政治版 2022/03/08 分享： 正於北京出席兩會的全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文認為，若本港稍後才推全民檢測，個案定是天文數字，建議現階段集中研究實行為期9至14日的全港禁足，減少傳播及感染機會。 僅靠全民檢測難控疫 高永文日前 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 今日 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 今日 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 今日 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 你可能感興趣 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 今日 01:00 李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 今日 01:00 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 今日 01:00 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 疫情 防疫措施 全民檢測 高永文 政治 新冠肺炎疫情 人大政協兩會