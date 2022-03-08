高永文倡現階段 禁足2周減感染

正於北京出席兩會的全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文認為，若本港稍後才推全民檢測，個案定是天文數字，建議現階段集中研究實行為期9至14日的全港禁足，減少傳播及感染機會。

僅靠全民檢測難控疫

高永文日前

...