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高永文倡現階段 禁足2周減感染

政治版 2022/03/08

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正於北京出席兩會的全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文認為，若本港稍後才推全民檢測，個案定是天文數字，建議現階段集中研究實行為期9至14日的全港禁足，減少傳播及感染機會。

僅靠全民檢測難控疫

高永文日前

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