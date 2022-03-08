本地疫情為公營醫療系統造成營運壓力，李嘉誠基金會宣布加碼捐款1,000萬元，支援私家醫院接收公院非染疫病人，更有多兩間私院加入提供服務，分別是荃灣、司徒拔道兩間港安醫院。而基金會資助4類主要服務，包括

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