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李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫

撥500萬資助6院舍 購防疫物資等

港聞版 2022/03/08

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本地疫情為公營醫療系統造成營運壓力，李嘉誠基金會宣布加碼捐款1,000萬元，支援私家醫院接收公院非染疫病人，更有多兩間私院加入提供服務，分別是荃灣、司徒拔道兩間港安醫院。而基金會資助4類主要服務，包括

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