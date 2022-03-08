李嘉誠基金會 再捐千萬挺私院抗疫 撥500萬資助6院舍 購防疫物資等 港聞版 2022/03/08 分享： 本地疫情為公營醫療系統造成營運壓力，李嘉誠基金會宣布加碼捐款1,000萬元，支援私家醫院接收公院非染疫病人，更有多兩間私院加入提供服務，分別是荃灣、司徒拔道兩間港安醫院。而基金會資助4類主要服務，包括 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 今日 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 高永文倡現階段 禁足2周減感染 今日 高永文倡現階段 禁足2周減感染 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 今日 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 你可能感興趣 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 今日 01:00 中大醫院24隔離床 接收待康復患者 高永文倡現階段 禁足2周減感染 今日 01:00 高永文倡現階段 禁足2周減感染 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 今日 01:00 消防新專綫 安排逾300輕症隔離 疫情 公立醫院 伊利沙伯醫院 瑪麗醫院 私家醫院 東區醫院 李嘉誠基金會 養和醫院 港怡醫院 聖德肋撒醫院