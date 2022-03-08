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人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況

行政人員版 2022/03/08

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受疫情影響，許多企業營運方式及人力資源管理策略發生巨大轉變，據美國勞工統計局報告顯示，當地於2021年11月有創紀錄的450萬人辭職，大辭職潮趨勢持續，企業繼續招聘及留才，管理層需掌握市況，拆解辭職成

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欄名 : Good Job Insight

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