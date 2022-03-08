人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 行政人員版 2022/03/08 分享： 受疫情影響，許多企業營運方式及人力資源管理策略發生巨大轉變，據美國勞工統計局報告顯示，當地於2021年11月有創紀錄的450萬人辭職，大辭職潮趨勢持續，企業繼續招聘及留才，管理層需掌握市況，拆解辭職成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 2022/03/07 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 2022/03/04 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 善用AI工具 提升招聘成效 2022/03/03 善用AI工具 提升招聘成效 混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表 2022/03/02 混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表 每天工作5小時 利企業吸人才 2022/03/01 每天工作5小時 利企業吸人才 職場文化 職場技能 職業生涯 辭職 商業 疫情 人力資源 企業文化 行政管理 社會民生