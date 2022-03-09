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Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價

副刊版 2022/03/09

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近日不少酒店推出特別優惠吸引港人Staycation，於Klook預訂更可享3月最抵Deal優惠。今期精選優惠包括：港島海逸君綽酒店推住宿連餐飲禮遇額及護膚禮劵、香港愉景灣酒店Monchhichi

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欄名 : 本地遊

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