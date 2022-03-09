Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 副刊版 2022/03/09 分享： 近日不少酒店推出特別優惠吸引港人Staycation，於Klook預訂更可享3月最抵Deal優惠。今期精選優惠包括：港島海逸君綽酒店推住宿連餐飲禮遇額及護膚禮劵、香港愉景灣酒店Monchhichi ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 免費網上文娛節目 看短片學文化藝術 2022/03/05 免費網上文娛節目 看短片學文化藝術 綠遊香港免費綫上節目 港島南丫網上深度遊 2022/02/26 綠遊香港免費綫上節目 港島南丫網上深度遊 本地團隊記錄香港老店 助老字號延續承傳歷史 2022/02/19 本地團隊記錄香港老店 助老字號延續承傳歷史 農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 2022/02/12 農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 2022/02/09 灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 香港 品牌 酒店 餐飲 展覽 外賣 北角 住宿 下午茶 雞尾酒