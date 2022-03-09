Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒

今個白色情人節，Red Lobster於3月11至14日推出限定白色情人節套餐（$999 / 2位），以及推出限量版心形車打芝士鬆餅禮盒（$58），情侶們可以溫馨享用。

套餐以兩款頭盤揭開序幕，包括凱撒

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