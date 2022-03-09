尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 副刊版 2022/03/09 分享： 疫情下，大家生活都受到影響，有時都要放鬆一下，不妨到酒店享受一個High Tea，為自己打打氣。香港尖沙咀凱悅酒店就趁着春季，於咖啡廳推出港式春日下午茶（上圖），以春日花果入饌製作多款甜點及一系列香港 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 今日 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 2022/03/07 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 2022/03/07 Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 2022/03/04 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐 2022/03/04 中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐 疫情 香港 酒店 設計 餐廳 尖沙咀 外賣 魚 蛋 甜品