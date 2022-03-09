尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶

疫情下，大家生活都受到影響，有時都要放鬆一下，不妨到酒店享受一個High Tea，為自己打打氣。香港尖沙咀凱悅酒店就趁着春季，於咖啡廳推出港式春日下午茶（上圖），以春日花果入饌製作多款甜點及一系列香港

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