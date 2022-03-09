廣州友說，在一些廣東打工仔圈中，最近也流傳如何到香港當護理員的討論，因為看來收入不錯，計津貼後有三萬一千港元，但普通人就不知如何申請，也有抱怨這種「筍工」可能未必輪到自己。不過，更多是打工仔當聽到首要條件是懂廣東話後，就各自散會了。不要忘記，許多在廣東的打工仔，都是外省來。懂較純種廣府話的（較近香港口語），好多時都不打勞動型工作。但當然，一千個工作額，要找到也不難，出現的情況可能是帶各種廣東鄉音的大軍了。

有家人在廣州的醫院工作的朋友，都說廣州的醫護大軍也成行（多抽掉廣州懂廣東話的人手，深圳一來醫護資源沒廣州強，也因為深圳其實也主要為外地人城市，不一定懂廣東話）。兩年前，試過一次也是臨時的赴武漢的徵集，在醫院的系統中，這種志願上前綫的醫護，許多時回來時也會得到獎勵，譬如提拔升職這類。

而香港疫情告急，在內地催生出的最奇葩工種，是私下的過關送物員，不是快遞公司，也不是如過往帶水貨的系統，因為疫情隔離政策下，由內地到香港的手續及時間成本大大提高，必須找專人去辦。

朋友的家人辦了，原來也是一個新產業。詳情是，請專門為你一對一送物件的人（可能只是朋友的朋友這種，但必須可靠），先得安排整個到香港的證件申請、隔離酒店等流程（若有可證明能隔離的住家也可），人到了香港，交付貨品（朋友家交帶的是藥物），在香港完成隔離後，就立刻返回內地。重點是：待遇是五萬元人民幣，沒技術含量，聽來當然筍，但若急需要送私人物品的話，也不易找人。相比之前從香港帶水貨過關，走一轉兩個鐘收一百八十港元，這逆向帶貨升價驚人。