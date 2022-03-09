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無得玩

副刊版 2022/03/09

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昨日提及Simon Sinek的著作《The Infinite Game》（無限的遊戲），說到有限遊戲和無限遊戲。

現世代的政經、商業格局都像是一場無限的遊戲，參與其中的玩家，重點不在贏，而是如何令遊戲繼續得以延續，以及讓自己得以好好地玩下去。

Sinek指出，很多個案顯示，愈想顯示自己贏晒、最叻的領袖，公司死得愈快，因為只顧第一的領袖，都是用有限遊戲「贏輸」思維去管治，欠缺無限遊戲的以下五個關鍵：

一、做正確的事：沉迷第一的領袖，很多時候出現盲點，亦因為好勝心態不聽人言，所以往往判斷不出甚麼是最應該做的正確之事。

二、建立彼此信任的團隊：一個自認最叻、最有經驗的人，能夠建立信任的團隊嗎？往往適得其反，盟友變敵人。

三、尊重值得較量的對手：好勝的人，無論對好過自己或差過自己的對手皆嗤之以鼻，尊重別人很難在其身上找到。

四、擁有存亡攸關的變通性：沉迷第一的人，先是覺得自己的構思是最好的，繼而不聽任何人進諫。關於變通，他們既沒有能力，亦沒有氣量。

五、展示領導的勇氣：一個領導的勇氣體現於：a.正視自己的不足；b.願意聆聽和接納他人的聲音和意見；c.積極修正自己的盲點和錯失，但好勝領導，勇氣未見，氣焰卻大。

Sinek作出提醒，成日只想做第一的領袖，在無限遊戲特質的現世代裏，將會很快被淘汰，無得玩。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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