抗擊嚴峻疫情 民間資訊不容亂

第5波疫情嚴峻，自2月底以來官方公布的確診人數每日俱增，踏入3月更飈升至超過5萬，令人恐慌。與此同時，政府宣布3月內會進行全民強制檢測，並說政府合共有7萬多張隔離病床，以及可以調動「國家隊」人手全力支援；但鑑於確診個案急升，普羅百姓依然非常擔心，質疑本地醫療人手和設施是否足夠應付大量的強檢呈陽性確診者。

社會人心惶惶 增全民強檢難度

在這段時間，城中資訊非常混亂，面對每天從四方八面洶湧而至的資訊，市民往往一知半解，很容易會被誤導，引致社會人心惶惶，情況更每況愈下。人心不平復下，任何政府推行政策只會事倍功半，若現時情況沒有改善，香港政府要落實全民強制檢測必定難上加難。

資訊混亂是典型的公關災難，政府必須設法避免這種災難在抗疫期間發生。對企業而言，要有效地發放商務資訊，需要以客為本，這是傳媒學的基本道理；因此，當政府發放資訊時，也應該先考慮市民所關注或憂慮的問題，資訊內容以釋除他們的憂慮為目標。可是，在第5波疫情期間，筆者卻沒有看到這效果。

設網絡輿情分析中心 釋大眾憂慮

自新冠疫情爆發以來，政府差不多每天都舉行記者招待會，會上醫療官員會針對當時疫情發表意見及建議，亦會在有必要時發布官方最新的抗疫政策，讓市民第一時間了解政府的抗疫行動，這安排有其必要性，並且是常用的國際慣例。

然而，醫療官員的發言往往從其專業角度作考慮，對於一般市民而言，未必能夠容易理解內容。雖然如此，有些人仍然不顧對錯，有意無意地在網上高談闊論，釀成全城謠言滿天飛、市民對政府信心動搖。

因此，政府應該盡早把謠言傳播鏈制止，筆者建議政府開設一個「網絡輿情分析中心」，在網上挖掘並分析熱門討論議題（例如有關「抗原檢測」問題），然後向市民解釋，紓緩大眾憂慮。

快測核酸分開記錄 穩定民心

混亂資訊擾民，以下是兩個近期的例子：

例子一：鑑於最近公共核酸檢測站大排長龍，政府馬上修訂確診標準，直接承認「快速測試包」（即自助「抗原檢測」）的陽性測試結果。這方法有效減少輪候核酸檢測的人數，大大減輕政府的壓力，多位醫學界專家都認為做法可取。不過它卻「打開一罐新的蠕蟲」，釀成確診個案數目突然劇增，數目過萬，引起市民恐慌。

這方法的運作原則是「寧濫莫缺」，因此檢測結果難免出現「假陽性」，然而相關政府部門卻似乎不太理會，無差別地把「假陽性」個案視為確診。政府較早前指出，「抗原檢測」只可作輔助用途，結果不能作準，測試呈陽性者必須以核酸方法覆檢，而近日案例總數每日飈升，當中亦包含抗原測試「假陽性」案例。盡管估計數目可能不多，但筆者認為政府有必要向市民好好解釋，甚至考慮把「抗原陽性」與「核酸陽性」分開記錄，如此數字上確診個案便會回落，有助穩定民心。

列子二：新確診標準導致個案過多，政府未能及時妥善處理，因此衞生署日前暫停向「安心出行」程式發放處所「感染風險通知」。從衞生署角度看，這安排可以減輕署方核酸檢測的工作量，讓他們能把緊絀的資源投放在更有需要的病人身上。

安心出行程式 仍有助追蹤個案

不過，不少市民聞訊後誤以為入處所前使用「安心出行」程式已毫無價值，但事實並非如此，「安心出行」程式對抗疫仍然非常重要，因為程式儲存在用戶手機內的行蹤數據，能為政府提供重要的防疫資料，一旦有人證實確診，政府可以從確診者的「安心出行」程式中獲悉其過去30天曾經去過的處所，然後通知相關處所進行全場清洗消毒。

再者，如果用戶使用新版「安心出行」程式（即3.0.2版），政府更可以利用處所「疫苗掃瞄器」所儲存的顧客到訪紀錄，進一步追溯相關的疫情傳播鏈，因此市民不容停止使用「安心出行」，同時政府也要以簡單易明的語言，將這信息告知市民。

總而言之，全民強制檢測事在必行，政府在計劃行動的操作程序時，也要多花心思在公關管理，包括輿情分析及資訊發布，否則在資訊混亂、人民大亂陣腳的情況下，強檢行動便會事倍功半。

▲ 政府近日修訂確診標準，直接承認快速測試的陽性測試結果，以減少核酸檢測輪候人數，但亦令確診數目突然劇增，引起市民恐慌。（資料圖片）