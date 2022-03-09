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培訓員工填空缺 管理層3招應對

行政人員版 2022/03/09

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【本報訊】企業圖利用多方招聘手段以填補職位空缺，然而，愈來愈多人才離職，公司內的不同部門無法即時填補空缺，結果令業務滯後及營運能力降低。管理人需主動尋求解決方案，縮短員工間的技能差距，加強在職員工培訓

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欄名 : Good Job Insight

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