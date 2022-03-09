培訓員工填空缺 管理層3招應對 行政人員版 2022/03/09 分享： 【本報訊】企業圖利用多方招聘手段以填補職位空缺，然而，愈來愈多人才離職，公司內的不同部門無法即時填補空缺，結果令業務滯後及營運能力降低。管理人需主動尋求解決方案，縮短員工間的技能差距，加強在職員工培訓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 2022/03/08 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 2022/03/07 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 2022/03/04 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 善用AI工具 提升招聘成效 2022/03/03 善用AI工具 提升招聘成效 混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表 2022/03/02 混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表 職場文化 職場技能 職業生涯 行政管理 人力資源 商業