第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半

本地昨天單日再多291宗死亡個案呈報，第5波疫情累計死亡2,365宗；其中安老院舍個案佔逾半，有1,222宗。病亡個案中，未接種疫苗或只打一針者高達90.5%；整體而言，未完成接種疫苗確診者的死亡率，

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