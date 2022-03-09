第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 港聞版 2022/03/09 分享： 本地昨天單日再多291宗死亡個案呈報，第5波疫情累計死亡2,365宗；其中安老院舍個案佔逾半，有1,222宗。病亡個案中，未接種疫苗或只打一針者高達90.5%；整體而言，未完成接種疫苗確診者的死亡率， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 今日 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 今日 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 今日 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 你可能感興趣 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 今日 01:00 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 今日 01:00 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 今日 01:00 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 疫情 疫苗 衞生防護中心 衞生署 院舍 長期病 何婉霞