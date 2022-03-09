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快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核

港聞版 2022/03/09

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政府晚上宣布即日起會以抽樣方式，為呈報快測陽性結果的市民，進行核酸覆核測試，被抽中的市民，檢測承辦商會安排快遞員即日或於翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。

快遞員上門 送遞樣本收集包

衞生防護中心表示，檢

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