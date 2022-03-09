快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 港聞版 2022/03/09 分享： 政府晚上宣布即日起會以抽樣方式，為呈報快測陽性結果的市民，進行核酸覆核測試，被抽中的市民，檢測承辦商會安排快遞員即日或於翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。 快遞員上門 送遞樣本收集包 衞生防護中心表示，檢 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 今日 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 今日 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 今日 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 你可能感興趣 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 今日 01:00 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 今日 01:00 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 今日 01:00 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 疫情 衞生防護中心 強制檢測