快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核

政府晚上宣布即日起會以抽樣方式，為呈報快測陽性結果的市民，進行核酸覆核測試，被抽中的市民，檢測承辦商會安排快遞員即日或於翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。

快遞員上門 送遞樣本收集包

衞生防護中心表示，檢

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