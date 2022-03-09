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逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7%

港聞版 2022/03/09

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【香港】

本港市民接種新冠疫苗數字不斷上升，昨日再多78,011人接種，當中有19,243人屬首劑；至於3至11歲兒童，亦已有約逾25萬人接種首劑，佔該群組人口47.7%。

本港疫苗接種總劑次逾1,373

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