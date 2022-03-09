逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 港聞版 2022/03/09 分享： 【香港】 本港市民接種新冠疫苗數字不斷上升，昨日再多78,011人接種，當中有19,243人屬首劑；至於3至11歲兒童，亦已有約逾25萬人接種首劑，佔該群組人口47.7%。 本港疫苗接種總劑次逾1,373 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 今日 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 今日 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 今日 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 你可能感興趣 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 今日 01:00 港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 今日 01:00 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 今日 01:00 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 香港 疫情 疫苗 中國 美國 美國疾病管制與預防中心