本港昨增28,475宗核酸檢測確診個案，另快速測試呈報平台亦接獲14,715宗有效呈報，惟只有2,018宗完成呈報，故昨核酸確診及完成快測呈報共30,493宗。政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮

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