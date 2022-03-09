港增2.8萬確診 快測有效呈報14715宗 全民強檢日期待京拍板 消息：押後機會大 港聞版 2022/03/09 分享： 本港昨增28,475宗核酸檢測確診個案，另快速測試呈報平台亦接獲14,715宗有效呈報，惟只有2,018宗完成呈報，故昨核酸確診及完成快測呈報共30,493宗。政府昨亦延長大部分防疫措施2周，只批准髮 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 今日 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 今日 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 今日 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 你可能感興趣 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 今日 01:00 第5波暫2365人疫殁 安老院舍佔逾半 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 今日 01:00 快測陽性呈報個案 政府抽樣覆核 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 今日 01:00 逾25萬3至11歲童打首針 佔47.7% 疫情 新冠肺炎 疫苗 衞生防護中心 防疫措施 疫苗通行證 全民檢測 快速測試